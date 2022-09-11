Gaziantep spor haberleri: Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Ümraniyespor: 0 (İlk yarı) Spor Haberleri Gaziantep gelişmesine göre Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK, Hatay Stadyumu'nda Ümraniyespor'u ağırlıyor. Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK, Hatay Stadyumu'nda Ümraniyespor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık skorla tamamlandı. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 2. dakikada Hanousek'in geri pasında Djilobodji topu kontrol edemeyince araya girerek topu alan Geraldo'nun şutunda kaleci Güray gole izin vermedi. 24. dakikada sol kanattan Oğuz'un kullandığı serbest atışta, ön direkte Avounou'nun kafa vuruşunda top az farkla auta gitti. 30. dakikada ceza sahasına sokulan Geraldo'nun vuruşunda top savunmadan döndü. Dönen topla ceza sahası dışında buluşan Kartal'ın şutunu kaleci Günay güçlükle çeldi. 32. dakikada sağ kanattan ceza sahasına hızla giren Geraldo pasında Serkan gelişine sert vurdu kaleci Günay bu pozisyonda başarılı oldu. 38. dakikada soldan ceza sahasına giren Avounou'nun pasında penaltı noktası üzerinde Oğuz'un sert şututop üstten direkten geri döndü. Stat: Hatay Hakemler: Ümit Öztürk xx, Murat Ergin Gözütok xx, Gökhan Barcın xx Gaziantep FK: Günay xx, Hanousek xx, Djilobodji xx, Ertuğrul xx, Kitsiou x, Mustafa xx, Jevtovic xxx Abdulkadir xx, Sagal xx, Maxim xxx, Figueiredo xx Yedekler: Mustafa Bozan, Arda Kızıldağ, Alin Tosca, Halil İbrahim Pehlivan, Ömürcan Artan, Furkan Soyalp, Mirza Cihan, Lazar Markovic, Luka Stankovski, Tomas Pekhart Teknik Direktör: Erol Bulut Ümraniyespor: Orkun xx, Lenjani xx, Glumac xx, Sackey xx, Kartal xx, Oğuz xx, Avounou xx, Gheorghe xx, Serkan x, Geraldo xx, Umut xx Yedekler: Anıl Demir, Mert Yılmaz, Mustafa Eser, Onur Atasayar, Metehan Mimaroğlu, Onur Ayık, Fatih Yiğit Şanlitürk, Adel Bettaieb, Yonathan del Valle, Antonio Mrsic Teknik Direktör: Recep Uçar Sarı kart: Kitsiou (Gaziantep FK) - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Gaziantep FK Hatay Spor Haberler

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