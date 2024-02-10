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Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü, Arjantin Hokey Milli Takımı'ndan 4 sporcuyu transfer etti

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Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü, Arjantin Hokey Milli Takımı'ndan iki kadın ve iki erkek sporcuyu transfer etti. Transferlerle takımın daha güçlü bir hale geldiğini belirten kulüp başkanı, hedeflerinin Avrupa şampiyonluk kupalarını Türkiye'ye kazandırmak olduğunu ifade etti.

Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü, Arjantin Hokey Milli Takımı'ndan iki kadın ve iki erkek sporcuyu transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Arjantin Hokey Milli Takımı'ndan transfer edilen iki kadın ve iki erkek sporcu Türkiye'ye gelerek Avrupa şampiyonası öncesi Alanya'da kamp yapan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü takımlarında çalışmaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan, transferlerle takımın daha güçlü bir hale geldiğini ve hedeflerinin bir kez daha kadın ve erkeklerde Avrupa şampiyonluk kupalarını Türkiye'ye kazandırmak olduğunu ifade etti.

Önlerinde Avrupa şampiyonası olduğunu aktaran Kaplan, şunları kaydetti:

"Kadın ve erkek takımlarımız bu şampiyona için Alanya'da yoğun bir kamp sürecine girdi. Kadromuza Arjantin Milli Takımı'nda oynayan iki kadın ve iki erkek sporcuyu kattık. Kadın takımımıza Arjantin'in en güçlü kadın sporcularından Martina Navarro ve Viktorya Amaya'yı transfer ederken, erkek takımımıza ise Facunda Navarro ve Maximiliano Valdes adlı sporcuları getirdik. Sporcularımız dün itibarıyla Türkiye'ye gelerek Alanya'da devam eden kampımızda çalışmalara başladı. Böylece takımımız daha da güçlü bir takım haline gelerek, şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha attı. Sporcularımıza başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Spor

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