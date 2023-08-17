Gaziantep maçında hatalı bir gol yiyen Altay Bayındır'ın kafasına pet şişe fırlatıldığı anlar kamerada

Trendyol Süper Lig'in 1'inci haftasında 13 Ağustos Pazar günü sahasında Gaziantep FK ile karşılaşan Fenerbahçe maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Karşılaşmada hatalı bir gol yiyen kaleci Altay Bayındır taraftarların tepkisine neden olurken, bugün internete düşen bir görüntüde maçın bitiş düdüğüyle birlikte 25 yaşındaki kalecinin kafasına su şisesi atıldığı anlar yer aldı. Görüntü sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Fenerbahçe'nin 13 Ağustos Pazar günü sahasında 2-1 mağlup ettiği Gaziantep FK maçının bitiş düdüğüyle birlikte kaydedilen bir görüntü bugün sosyal medyada gündem oldu. Maçta hatalı bir gol giyen kaleci Altay Bayındır'ın kafasına pet şişe atıldığı ve 25 yaşındaki futbolcunun bu harekete topu yere vurarak isyan ettiği anlara ilişkin video büyük ses getirdi.

YEDİĞİ HATALI GOLLE TARAFTARLARI KIZDIRDI

Fenerbahçe'de son dönemde eleştirilerin hedefinde olan kaleci Altay Bayındır, son oynanan Gaziantep FK maçında yediği golle taraftarları bir hayli kızdırdı. Maçtan günler sonra internete düşen bir görüntü bugün sosyal medyada TT olurken, videoda genç kalecinin kafasına pet şişe fırlatıldığı anlar yer aldı.

KAFASINA PET ŞİŞE FIRLATILMASINA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Hatalı gole yönelik tepkisini abartan bir taraftarın fırlattığı pet şişenin kafasına isabet etmesiyle oldukça sinirlenen başarılı kaleci, tepkisini topu yere vurarak gösterdi.

GENÇ KALECİNİN TAKIMDAN AYRILMASI BEKLENİYOR

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte ortaya çıkan bu görüntü kullanıcılar tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Yaşanan olayın ardından morali bir hayli bozulduğu öğrenilen Altay Bayındır'ın kısa süre içinde başka bir takıma transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor.