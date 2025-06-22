Gaziantep Gençlik Spor Voleybol Takımı, Efeler Ligi'ne Yükseldi

Gaziantep Gençlik Spor Voleybol Takımı, Efeler Ligi'ne Yükseldi
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AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Gaziantep Gençlik Spor Voleybol Takımı'nın Efeler Ligi'ne yükselmesini gençliğe yapılan yatırımların en güzel sonucu olarak değerlendirdi. Bozgeyik, sezon boyunca takıma verdiği destekle dikkat çekti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Gaziantep Gençlik Spor Voleybol Takımı'nın Efeler Ligi'ne yükselmesini "gençliğe yapılan yatırımların en güzel karşılığı" olarak değerlendirdi. Takımın sezon boyunca yanında olan Bozgeyik, finalde de tribündeydi.

Gaziantep, sporda bir başarı hikayesine daha imza attı. Gaziantep Gençlik Spor Voleybol Takımı, büyük bir azim, disiplin ve özveriyle sürdürdüğü mücadelenin ardından SMS Grup Efeler Ligi'ne yükseldi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, bu anlamlı başarı dolayısıyla takımı tebrik ederek, "Gaziantep'imiz, sanayide, eğitimde ve kültürde olduğu gibi sporda da adından söz ettirmeye devam ediyor. Gençlik Spor Voleybol Takımımızın Efeler Ligi'ne yükselmesi yalnızca bir sportif başarı değil; aynı zamanda gençliğe yapılan yatırımların, istikrarlı çalışmaların ve azmin ne denli önemli olduğunu gösteren somut bir sonuçtur. Sporcularımızı, teknik heyeti ve bu sürece emek veren tüm paydaşları gönülden kutluyorum" dedi.

Bozgeyik, gençlerin spora yönlendirilmesi ve kentin spor altyapısının daha da güçlendirilmesi adına çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Bozgeyik, "Gençlerimizin potansiyelini doğru alanlara yönlendirdiğimizde neler başarabileceğimizi bir kez daha gururla gördük. Bu başarı sadece bugünün değil, yarının güçlü Türkiye'si için de çok değerli bir adımdır. Spora yapılan her yatırım, geleceğe atılan sağlam bir temeldir" şeklinde konuştu.

Sezon boyunca tüm kritik maçlarda yanlarındaydı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, sadece sözde değil, fiilen de takımınyanında yer aldı. Sezon boyunca oynanan tüm kritik maçlarda tribündeki yerini alarak takıma destek veren Bozgeyik, Ankara'da oynanan final karşılaşmasında da takımını yalnız bırakmadı. Maç öncesi sporcularla bir araya gelerek moral buluşması gerçekleştiren Bozgeyik, oyunculara olan inancını ve desteğini bizzat iletti. Bu güçlü dayanışma, takımın motivasyonuna da olumlu yansıdı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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