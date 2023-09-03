Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erdal Güneş: 'Takımı bir türlü olaya adapte edemiyoruz'

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erdal Güneş, 3-0 mağlup bitirdikleri Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "Takımı bir türlü olaya adapte edemiyoruz" dedi. Güneş, özellikle yaşanan deprem felaketi nedeniyle transfer yapmakta da zorlandıklarını vurguladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Bu sezon oynadığı 4 maçı da mağlup bitiren Gaziantep ekibi puansız kalırken, Galatasaray ise puanını 7'ye yükseltti. Kritik maçın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Erdal Güneş değerlendirmelerde bulundu.

"Takımı bir türlü olaya adapte edemiyoruz"

Sahalarında mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyleyen Gaziantep FK Teknik Direktörü Erdal Güneş, "Bugün maça farklı bir dizilişle çıkmak zorunda kaldık. Hem sağ bekimiz hem de sol bekimiz sakattı ve bu bizi farklı bir dizilişe itti. Dört haftadır maça başlamadan mağlup duruma düşüyoruz. Maçların başlarında mental sıkıntı yaşıyoruz. Gol yedik biraz toparlamaya başladık ama yeterli olmadı. Sayısal olarak ciddi eksiklerimiz var. İkinci yarı yediğimizi ikinci gol direncimizi kırdı ve sonuç olarak mağlup olduk. Bu takıma zarar verecek en son kişi benim ve takım için her türlü sorumluluğu almaya hazırım. Bu takım ayağa kalkacak ama bizim içerdeki mental sorunu çözmemiz lazım. Bu takım bunları hak etmiyor. Bunda ilk sorumlu benim. Toparlanmamız lazım ve bunun için milli ara bizim için iyi olacak. Lige çok zorlu bir fikstür ile başladık. Lige 7 ay ara verdik. Takımı bir türlü olaya adapte edemiyoruz. O yüzden milli ara bizim için bir fırsat ve biz bunu iyi değerlendirmek istiyoruz. Bir şekilde bir çıkış yolu bulacağız, daha ligin başındayız ve daha çok maç var. Zamanla çok daha iyi bir takım olacağız" ifadelerini kullandı.

"Deprem sonrası süreci yönetmek kolay olmadı"

Takımın durumu hakkında bilgi ve veren deprem sonrası transfer yapmakta zorlandıklarını ifade eden Güneş, "Erken gol yememizin sebebi sadece orta saha kaynaklı değil. Bu takım geneliyle ve mental sıkıntı ile ilgili bir durum. Biz yeni kurulan bir takımı ve takımın bir birbirini tanıması zaman alıyor. Transfer yapmak zorundayız ve bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Umarım kısa sürede gereken takviyeleri yapacağız. Deprem sonrası süreci yönetmek kolay olmadı. Oyuncuların pek çoğu ayrılmak istedi, sonrasında transfer yapmakta zorlandık. Transfer etmek istediğimiz oyuncular ya kendileri yada aileleri buraya gelmek istemedik. Transfer süreci çok zorlu ve çok etkenli bir süreç. Transferde 15 günlük bir zamanımız var ve gereken takviyeleri yapmak zorundayız" diye konuştu. - GAZİANTEP