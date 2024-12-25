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Gaziantep Futbol Kulübü, Emmanuel Boateng'i Transfer Etti

Gaziantep Futbol Kulübü, Emmanuel Boateng'i Transfer Etti
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Gaziantep Futbol Kulübü, Ganalı forvet Emmanuel Boateng ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Boateng, 28 yaşında ve kariyerinde 54 gol atıp 24 asist yaptı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Ganalı forvet Emmanuel Boateng ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında dikkat çeken takımlar arasında yer alan Gaziantep Futbol Kulübü, ikinci yarı için ilk transfer hamlesini yaptı. Gaziantep ekibi, son olarak Al-Orobah forması giyen 28 yaşındaki Ganalı forvet Emmanuel Boateng ile anlaşmaya vardı. Yeni transfer Emmanuel Boateng, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı.

Kariyerinde forma giydiği takımlarla 260 resmi maça çıkan Boateng, 54 kez gol sevinci yaşarken 24 kez asist yapma başarısı gösterdi. Golcü oyuncu, Gana Milli Takım formasını da 11 kez terletirken 2 kez de gol sevinci yaşadı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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