Gaziantep Futbol Gelişim Kulübü, Gaziantep U16 Ligi şampiyonu oldu - Haberler

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Gaziantep Futbol Gelişim Kulübü, Gaziantep U16 Ligi şampiyonu oldu

AA - Fırat Özdemir - Spor
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Gaziantep Futbol Gelişim Kulübü, Gaziantep U16 Ligi şampiyonu oldu

Gaziantep Futbol Gelişim Kulübü Türkiye Futbol Federasyonu Gaziantep U16 Ligi'nde şampiyon oldu.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Gelişim Kulübü Türkiye Futbol Federasyonu Gaziantep U16 Ligi'nde şampiyon oldu.

Gazisarayspor'u 2-0 yenen Gaziantep Futbol Gelişim Kulübü, finalde Şehitkamil Belediyespor ile karşılaştı.

Bu takıma karşı penaltıda galibiyet alan Gaziantep Futbol Gelişim Kulübü lig şampiyonu oldu.

AA / Fırat Özdemir - Spor

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