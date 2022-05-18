Gaziantep Futbol Gelişim Kulübü, Gaziantep U16 Ligi şampiyonu oldu - Haberler

Gaziantep Futbol Gelişim Kulübü, Gaziantep U16 Ligi şampiyonu oldu
AA - Fırat Özdemir - Spor
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Gaziantep Futbol Gelişim Kulübü Türkiye Futbol Federasyonu Gaziantep U16 Ligi'nde şampiyon oldu.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Gelişim Kulübü Türkiye Futbol Federasyonu Gaziantep U16 Ligi'nde şampiyon oldu.
Gazisarayspor'u 2-0 yenen Gaziantep Futbol Gelişim Kulübü, finalde Şehitkamil Belediyespor ile karşılaştı.
Bu takıma karşı penaltıda galibiyet alan Gaziantep Futbol Gelişim Kulübü lig şampiyonu oldu.
AA / Fırat Özdemir - Spor