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Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Efeler 09 Spor'u mağlup ederek 4. Tur'a yükseldi

Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda konuk ettiği Efeler 09 Spor'u 4-0 mağlup ederek 4. Tur'a yükseldi. Lazar Markovic, İlker Karakaş, Dragus ve Riascos'un attığı gollerle Gaziantep FK galibiyete ulaştı.