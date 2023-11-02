Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Efeler 09 Spor'u mağlup ederek 4. Tur'a yükseldi
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Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda konuk ettiği Efeler 09 Spor'u 4-0 mağlup ederek 4. Tur'a yükseldi. Lazar Markovic, İlker Karakaş, Dragus ve Riascos'un attığı gollerle Gaziantep FK galibiyete ulaştı.
Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda konuk ettiği Efeler 09 Spor'u 4-0 mağlup ederek 4. Tur'a yükseldi.
Maçtan dakikalar
4. dakikada gelişen Gaziantep atağında ceza sahası içerisinde İlker Karakaş'ın rakibinin müdahalesiyle yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.
5. dakikada penaltı atışını kullanan Lazar Markovic, topu sol köşeden ağlarla buluşturarak ev sahibini öne geçirdi. 1-0
45. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep atağında Ömürcan'ın yaptığı ortada kale önünde İlker Karakaş kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 2-0
58. dakikada Maxim'in paslaşarak kullandığı kornerde topu alan Dragus'un rakibini çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
77. dakikada Ömürcan'ın sol kanattan ortasında kale önünde topa dokunan Riascos meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-0
84. dakikada Maxim'in ceza yayı üzerinden yerden sert vuruşunda kaleci Melih son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Ömer Lütfü Aydın, Hasan Erdoğan
Gaziantep FK: Batuhan Şen, Ömürcan Artan, Ertuğrul Ersoy, Arda Kızıldağ (Ulaş Zengin dk. 46), M'Bakata, Marko Jevtovic (Denis Dragus dk. 46), Janio Bikel, Luka Stankovski (Maxim dk. 46), Mirza Cihan (Riascos dk. 64), Lazar Markovic (Ogün Özçicek dk. 46), İlker Karakaş
Yedekler: Mustafa Burak, Max Gradel, Mustafa Eskihellaç, Onurhan Babuşcu, Mehmet Kuzucu
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Efeler 09 Spor: Melih Enes Uygun, Cüneyt Dağlı, Köksal Ayaydın, Enver Abdullah, Soner Ergençay (Berkan Ünal dk. 46), Ömer Turan (Enescan Özdemir dk. 79), Polat Ertek (Hakan Can dk. 67), Alihan Al, Eren Akdemir (Şaban Arda dk. 59), Atakan Akbulut (Furkan Pınarbaşı dk. 59), Tayyip Mevlüt
Yedekler: Mehmet Nedim, Furkan Külekçi, İbrahim Gökyer, Muhammed Fatih, Uğur Çetinkaya
Teknik Direktör: Veyis Kanber
Goller: Lazar Markovic (dk. 5 pen.) İlker Karakaş (dk. 45), Dragus (dk. 58), Riascos (dk. 77) (Gaziantep FK)
Sarı kart: Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK) - GAZİANTEP