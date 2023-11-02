Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Efeler 09 Spor'u 4-0 mağlup etti
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Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Efeler 09 Spor'u 4-0 yenerek bir üst tura yükseldi. İlker, Dragus ve Riascos'un attığı gollerle Gaziantep FK galibiyeti elde etti.
STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Ömer Lütfü Aydın, Hasan Erdoğan
GAZİANTEP FK: Batuhan Şen- Ömürcan, Ertuğrul, Arda (Dk.46 Ulaş), M'Bakata, Jevtovic (Dk.46 Dragus), Janio Bikel, Stankovski (Dk.46 Maxim), Mirza Cihan (Dk.46 Riascos), Markovic (Dk,46 Ogün Özçicek), İlker
EFELER 09 SPOR: Melih Enes- Cüneyt, Köksal, Enver, Soner (Dk.46 Berkan), Ömer (Dk.79 Enescan), Polat (Dk.67 Hakan Can), Alihan, Eren (Dk.59 Şaban), Atakan (Dk.59 Furkan), Tayyip Mevlüt
GOLLER: Dk.5 Markovic, Dk.45 İlker, Dk.58 Dragus, Dk.77 Riascos (GAZİANTEP FK)
SARI KART: Ertuğrul (GAZİANTEP FK )
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Süper Lig ekibi Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Efeler 09 Spor'u 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
5'inci dakikada İlker'in ceza alanında rakibi tarafından düşürülmesiyle hakem penaltı noktasını işaret etti. Atışı kullanan Markoviç, topu ağlara yolladı: 1-0.
45'inci dakikada ani gelişen ev sahibi ekibin atağında Ömürcan'ın ceza alanına ortaladığı topa iyi yükselen İlker'in kafa vuruşu ağlara gitti: 2-0
58'inci dakikada Maxim'in köşe vuruşundan gönderdiği topla ceza alanında buluşan Dragus, rakibini çalımladıktan sonra topu ağlara yolladı: 3-0.
77'nci dakikada Ömür Can'ın pasıyla ceza alanında buluşan Riascos'un plase vuruşu filelerle buluştu: 4-0.