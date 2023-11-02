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Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Efeler 09 Spor'u 4-0 mağlup etti

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Efeler 09 Spor'u 4-0 yenerek bir üst tura yükseldi. İlker, Dragus ve Riascos'un attığı gollerle Gaziantep FK galibiyeti elde etti.