Gaziantep FK ve Samsunspor 2-2 Beraber Kaldı

(ANKARA)- Gaziantep Fk, Süper Lig'in 7. haftasında karşılaştığı Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, Samsunspor'u ağırladı. Gaziantep Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan maçta hakem Batuhan Kolak düdük çaldı. Karşılıklı gollerin atıldığı maçta eşitlik bozulmadı ve Gaziantep FK sahasında Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı.

Konuk takım Samsunspor'un gollerini 4. dakikada Rick Van Drongelen ve 19. dakikada Cherif Ndiaye kaydetti. Ev sahibi Gaziantep FK'ya eşitliği getiren golleri ise 45. dakikada Christoper Lungoyi ve 745. dakikada Myenty Abene attı.