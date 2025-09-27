Haberler

Gaziantep FK ve Samsunspor 2-2 Beraber Kaldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK, sahasında Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. İki takımın karşılıklı attığı gollerle maç eşitlikle sonuçlandı.

(ANKARA)- Gaziantep Fk, Süper Lig'in 7. haftasında karşılaştığı Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, Samsunspor'u ağırladı. Gaziantep Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan maçta hakem Batuhan Kolak düdük çaldı. Karşılıklı gollerin atıldığı maçta eşitlik bozulmadı ve Gaziantep FK sahasında Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı.

Konuk takım Samsunspor'un gollerini 4. dakikada Rick Van Drongelen ve 19. dakikada Cherif Ndiaye kaydetti. Ev sahibi  Gaziantep FK'ya eşitliği getiren golleri ise 45. dakikada Christoper Lungoyi ve 745. dakikada Myenty Abene  attı.

Kaynak: ANKA / Spor
Güllü'nün menajeri: Uzun zamandır denge kaybı yaşıyordu

Bir ihtimal güçleniyor! İşte Güllü'nün uzun süre savaştığı hastalığı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Ev kadınlarına erken emeklilik için tarih verildi

10 milyon kişiye müjde! Erdoğan'ın seçim vaadi için tarih verildi
Kocaeli'de karaya oturan kuru yük gemisi için dikkat çeken uyarı

Dev gemi bir şehrimizin uykularını kaçırdı: Bir an önce yapılmazsa...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.