Gaziantep FK ve Samsunspor 2-2 Beraber Kaldı
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor ile 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı. Maçta karşılıklı goller atıldı ve her iki takım da önemli fırsatlardan yararlanamadı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Melih Kabasakal'ın ceza yayı gerisinden sert şutunda top kaleci Okan'da kaldı.
60. dakikada sol kanattan Rodrigues'in ortasında ceza sahasında Bayo'nun kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
66. dakikada korner sonrası ceza yayı solunda topla buluşan Melih Kabasakal'ın rakibini geçtikten sonra yaptığı plase vuruşta top üstten dışarı gitti.
68. dakikada Holse'nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Ntcham'ın yerden vuruşunda kaleci Mustafa Burak topu kornere çeldi.
71. dakikada Kevin Rodrigues'in yerden şutu savunmadan sekti, topu önünde bulan Bayo'nun vuruşunda kaleci Okan topu son anda çizgiden çıkardı.
74. dakikada Lungoyi'nin paslaşarak kullandığı korner sonrası topu alan Rodrigues'in ortasında penaltı noktasında Abena kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2
80. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topa ceza sahası sağından Maxim'in düzletip yaptığı vuruşta top az farkla üstten dışarı çıktı.
85. dakikada Perez'in pasıyla ceza sahasına giren Kozlowski'nin rakibini geçtikten sonra vuruşunda top kalecide kaldı.
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Batuhan Kolak, Erkan Akbulut, Ali Alp
Gaziantep Fk : Mustafa Burak Bozan, Luis Perez, Arda Kızıldağ, Tayyip Talha Sanuç (Christopher Lungoyi dk. 30), Myenty Abena, Kevin Rodrigues, Melih Kabasakal (Junınho Bacuna dk. 86), Kacper Kozlowski, Maxim, Deian Sorescu (Drissa Camara dk. 30), Mohamed Bayo
Yedekler: Zafer Gürgen, Badou Ndiaye, Semih Güler, Berke Özçelik, Ali Osman Kalın, Robb Nizet, Ogün Özçiçek
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Samsunspor: Okan Kocuk, Logi Tomasson, Van Drongelen, Lubomir Satka (Toni Borevkovic dk. 46), Zeki Yavru, Yunus Emre Çift (Celil Yüksel dk. 77), Carlo Holse (Antoine Makoumbou dk. 86), Oliver Ntcham, Anthony Musaba (Soner Gönül dk. 65), Tanguy Coulibaly (Marius Moundilmadji dk. 46), Cherif Ndiaye
Yedekler: Albert Posiadala, Efe Berat Törüz, Josafat Mendes, Eyüp Aydın, Polat Yaldır
Teknik Direktör: Thomas Reis
Goller: Christopher Lungoyi (dk. 44), Myenty Abena (dk. 74) (Gaziantep FK), Van Drongelen (dk. 4), Cherif Ndiaye (dk. 19) (Samsunspor)
Kırmızı kart: Cherif Ndiaye (dk. 45+2) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Deian Sorescu, Rodrigues, Burak Yılmaz (Teknik Direktör) (Gaziantep FK) Ndiaye, Coulibaly, Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift (Samsunspor) - GAZİANTEP