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Gaziantep FK ve Konyaspor Beraberlikte Buluştu

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Trendoyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK, Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Konyaspor'un golü Ndao'dan gelirken, Gaziantep FK'nın golü ise Ertuğrul Ersoy'dan geldi.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Konyaspor'un Pedrinho ile tehlikeli noktadan kullandığı serbest vuruşta top üstten auta çıktı.

12. dakikada seri paslarla rakip ceza sahasına giren Konyaspor'da Pedrinho'nun uzak direğe yerden pasına tek vuruş yaparak meşin yuvarlağı filelerle buluşturan Ndao konuk ekibi öne geçirdi. 0-1

25. dakikada Konyaspor'un sağ köşeden kullandığı kornerde kale önünde topa iyi yükselen Kramer'in kafa vuruşu yandan auta çıktı.

28. dakikada sağ kanattan Maxim'in etkili ortasına arka direkte Ertuğrul Ersoy'un uçarak yaptığı kafa vuruşu kaleci Slowik'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

36. dakikada sol köşeden Maxim'in kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Hakemler: Burak Pakkan, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Salim Mazlum

Gaziantep FK: Sokratis Dioudis, Dejan Sorescu, Ertuğrul Ersoy, Bruno Viana, Enric Saborit, Mustafa Eskihellaç, Badou N'Diaye, Kacper Kozlowski, Alexandru Maxim, Kenan Kodro, Christopher Lungoyi

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Quentin Duabin, Furkan Soyalp, Cyril Mandouki, Mirza Cihan, Salem M'Bakata, İlker Karakaş, Halil Dervişoğlu, Ogün Özçiçek

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Konyaspor: Jakub Slowik, Nikola Boranijasevic, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme Sitya, Emmanuel Boateng, Riechedly Bazoer, Alassane Ndao, Deniel Aleksic, Pedrinho, Blaz Kramer

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Marko Jevtovıc, Ufuk Akyol, Umut Nayir, Hamıdou Keyta, Filip Damjanovic, Oğulcan Ülgün, Melih İbrahimoğlu, Melih Bostan

Teknik Direktör: Ali Çamdalı

Goller: Ertuğrul Ersoy (dk. 28) (Gaziantep FK), Alassane Ndao (dk. 12) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK), Adil Demirbağ (Konyaspor) - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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