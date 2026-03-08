Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA-Nuray UZATMAZ/GAZİANTEP, – SÜPER Lig'in 25'inci haftasında Gaziantep FK'nın 1-1 berabere kaldığı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının ardından her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, istedikleri oyunu 30 dakika boyunca sahaya yansıtamadıklarını ifade ederek, berabere kaldıkları için üzgün olduklarını söyledi. Genç teknik adam, Gaziantep FK'nın ligde iyi bir durumda olduğunu ifade ederek, zamanla toparlanacaklarına inandıklarını söyledi.

Yılmaz, "Fenerbahçe maçından sonra çok kısa bir çalışma ortamı oldu. Her şeye rağmen hazır olduğumuzu düşünüyorum fakat ne olursa olsun ilk 30 dakika hiçbir şey sahaya yansıtamadık. İstemediğimiz bir oyunla öne geçmeyi başarmışken koruyamadık. Berabere kaldığımız için üzgünüz. Bugün galip gelip kafamızı kaldırmak istiyorduk olmadı. Oyuncularım psikolojik olarak sıkıntılı durumdalar. Problemlerle yüzleşmek ve gözünün içine bakmak lazım diye oyuncularıma söylüyorum. Geldiğimizde çok iyi bir süreç olmuştu. Ayağımız yere basıyordu. Ama şu anda karalar bağlamıyorum. Ligde 10'uncu sıradayız. Geldiğimiz günle bugün arasındaki fark pozisyon olarak doyurucu. Oyun gücümüzden biraz koptuk ve bunu toparlayacağımızı düşünüyorum. İyi giderken nasıl biz varsak, sıkıntıları toparlayacak olan da bizleriz. Oyuncularıma güveniyorum. Cuma günü oynanacak Antalya maçı için çalışacağız. Sonrasında Fenerbahçe maçı. Son anda kümelerde kalan Gaziantep FK'nın inşallah sıkıntı yaşamayıp rahat bir lig oynayacağını düşünüyorum" dedi.

'TARAFTARA TERBİYESİZLİK YAPMAM'

Taraftarların maç içerisindeki istifa çağrılarının ardından yayına yansıyan görüntüleri ile ilgili de konuşan Yılmaz, taraftara karşı asla öyle bir söylemde bulunmayacağını ifade etti.

Yılmaz, "Ben taraftara böyle bir kötü söz söyleyecek adam olsaydım. Fenerbahçe maçından sonra onların yanına gidip mutsuzluğu paylaşmazdım. Yayıncı kuruluşu tebrik ederim. Benim gönlüm kalbim rahat. Her zaman söyledim kulübün sahibi taraftardır. Benim öyle terbiyesizlik yapacak bir durumum yok. Yayıncı kuruluşu da tebrik ederim orada denk gelmiş. Ben taraftara kötü kelime kullanmam. Bu yanlış anlaşılmadan dolayı onlardan özür dilerim. Takım rahat durumdayken istifa düşüncelerini kale almam. Gerçekten ortada bir şey varsa tabi ki gereğini yaparım. Ben taraftara küfür edecek bir adam değilim. Öyle olsa bir önceki maç onların yanına gitmezdim. Buna rağmen ona da inanan varsa yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.

STANOJEVIC: SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, özellikle ilk yarı önemli pozisyonlar bulduklarını ve bunu değerlendirdikleri taktirde maçın skorunun daha farklı olabileceğini söyledi.

Stanojevic, mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, "Tabi ki bugünkü sonuçtan mutlu değiliz. Özellikle çok iyi bir maç oynadık. Yakaladığımız fırsatları değerlendirseydik iyi olacaktı ama olmadı. 1 puanla buradan ayrılıyoruz. Oyuncularıma hiçbir zaman mücadeleyi bırakmamaları gerektiğini söylüyorum. Matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Savaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı