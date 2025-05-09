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Gaziantep FK ve Alanyaspor'un Golsüz Mücadelesi

Gaziantep FK ve Alanyaspor'un Golsüz Mücadelesi
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Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. İlk yarıda karşılıklı ataklar sonucu gol sesi çıkmadı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada sağ kanattan Cordava'nın ceza sahasın ortasına arka direkte müsait pozisyonda Sporar topa dokunmadı.

16. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep atağında Sorescu'nun ortasında savunmanın yaptığı ters vuruşta top üstten kornere çıktı.

34. dakikada sol kanattan atılan pasla ceza sahasında sıfıra inen Kozlowski'nin yerden pasına Maxim'in iki hamlede vuruşunda top kaleci Ertuğrul'da kaldı.

36. dakikada orta alanda kapılan topla buluşan Ogün Özçiçek'in ceza yayı gerisinden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'un kontrolünde kaldı.

37. dakikada sol kanattan atılan topla buluşan Kozlowski'nin rakibini çalımladıktan sonra ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

45. dakikada Yusuf Özdemir'in sol kanattan tehlikeli ortasına arka direkte müsait pozisyondaki Hadergjonaj'ın dokunuşunda top kaleci Dioudis'te kaldı.

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Çimen, Mehmet Akıncık

Gaziantep Fk : Socratis Dioudis, Selam Mbakata, Semih Güler, Bruno Viana, Deian Sorescu, Badou Ndiaye, Ogün Özçiçek, Kacper Kozlowski, Alexandru Maxim, Emmanuel Boateng, Halil Dervişoğlu

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Ertuğrul Ersoy, Kenan Kodro, Muhammed Gümüşkaya, Ömürcan Artan, İzzet Erdal, Anel Husic, David Okereke, Nevzat Gezer, Muhammet Taha Güneş

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Nuno Lima, Fidan Aliti, Fatih Aksoy, Richard, Nicolas Janvier, Florent Hadergjonaj, Yusuf Özdemir, Sergio Cordova, Hwang Ui-Jo, Andraz Sporar

Yedekler: Yusuf Karagöz, Batuhan Yavuz, Umut Toy, Efecan Karaca, Enes Keskin, Arda Usluoğlu, Jore Balkovec, Yusuf Can Karademir, Gaius Makouta, Tonny Vilhena,

Teknik Direktör: Joao Pereira - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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