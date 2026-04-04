Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Corendon Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda İbrahim Kaya'nın attığı golle Alanyaspor öne geçti, ikinci yarıda ise Kacper Kozlowski eşitliği sağladı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
62. dakikada sağ kanattan Perez'in ortasında savunmadan seken topu Rodrigues indirdi. Topu kontrol edip rakibini ekarte eden Kozlowski'nin yerden şutu direğe çarparak ağlarla buluştu. 1-1
70. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Maxim'in uzaktan sert şutu üstten farklı şekilde auta çıktı.
78. dakikada organize gelişen Alanyaspor atağında penaltı noktası üzerinde topla buluşan İbrahim Kaya'nın uygun pozisyondaki vuruşunu kaleci Zafer kurtardı.
84. dakikada ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Muanza'nın yerden pasına arka direkte uygun pozisyonda Mounie'nin vuruşu yandan dışarı çıktı.
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Selahattin Altay, Murat Temel
Gaziantep Fk : Zafer Görgen, Luis Perez (Karamba Gassama dk. 75), Arda Kızıldağ (Myenty Abena dk. 75), Tayyip Talha Sanuç, Nazım Sangare, Melih Kabasakal, Kacper Kozlowski, Drissa Camara (Kevin Rodrigues dk. 52), Alexandru Maxim, Christopher Lungoyi (Denis Draguş dk. 88), Mohamed Bayo (Yusuf Kabadayı dk. 46)
Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Nihad Mujakic, Victor Gidado, Deian Sorescu, Ali Osman Kalın
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Corendon Alanyaspor: Paulo Victor, Ümit Akdağ, Fidan Aliti, Nuno Lima, Nicolas Janvier (Antonia Muanza dk. 68), Gaius Makouta (Efecan Karaca dk. 81), Florent Hadergjonaj, Ruan Duarte, Ianis Hagi ( İbrahim Kaya dk. 39), Ui Jo Hwang (Steve Mounie dk. 81), Güven Yalçın (Enes Keskin dk. 68)
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Batuhan Yavuz, İzzet Çelik, Fatih Aksoy, Bruno Viana
Teknik Direktör: Joao Pereira
Goller: Kacper Kozlowski (dk. 62) (Gaziantep FK), İbrahim Kaya (dk. 42) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Lungoyi, Rodrigues, Burak Yılmaz (Teknik Direktör) (Gaziantep FK), İbrahim Kaya, Florent Hadergjonaj, Efecan Karaca (Alanyaspor) - GAZİANTEP