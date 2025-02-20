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Gaziantep FK, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 23 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
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