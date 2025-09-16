Haberler

Gaziantep FK, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gaziantep FK, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde devam ediyor. Antrenmanda futbolcular, koordinasyon, pas ve geçiş organizasyonları üzerinde çalışıyor.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koordinasyon, pas ve geçiş organizasyonları çalışmaları yaptı.

Kırmızı siyahlı ekip, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor
Gözaltındaki başkanın ilk ifadesi! İlişki yaşadığı iddia edilen biri evli 3 kadın soruldu

Mahkemede gönül ilişkisi yaşayıp para yedirdiği kadınlar soruldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilruba Kayserilioğlu beraat etti

Dilruba Kayserilioğlu hakkında karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.