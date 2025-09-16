Gaziantep FK, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koordinasyon, pas ve geçiş organizasyonları çalışmaları yaptı.

Kırmızı siyahlı ekip, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.