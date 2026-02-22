Haberler

Trabzonspor: 1-2

Güncelleme:
Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK, sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçta Bayo ve Onuachu'nun golleri dikkat çekti.

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA-Nuray UZATMAZ/GAZİANTEP, -

STAT: Gaziantep Büyükşehir

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Bilal Gölen, Suat Güz

GAZİANTEP FK : Zafer Görgen – Perez, Tayyip Talha Sonuç, Arda Kızıldağ (Dk. 46 Mujakic), Rodigues, Ogün Özçiçek(Dk. 77 Melih Kabasakal), Maxim, Kozlowski, Gassama (Dk. 71 Dragus), Lungoyi, Bayo.

TRABZONSPOR: Onana – Nwaiwu (Dk. 65 Ozan Tufan), Savic, Batagov, Pina (Dk. 46 Mathias Johan), Oulai (Dk. 77 Bouchouari), Folcarelli(Dk. 82 Okay Yokuşlu), Mustafa Eskihellaç (Dk. 65 Umut Nayir), Muçi, Augusto, Onuachu.

GOLLER: Dk. 22 Bayo ( Gaziantep Fk ) – Dk. 24 Augusto, Dk. 27 Onuachu ( Trabzonspor )

SARI KARTLAR: Maxim ( Gaziantep Fk ) - Oluai (Trabzospor)

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Gaziantep Fk, sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.

4'üncü dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Kozlowski'nin ara pasında topla buluşan Gassama'nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Onana gole izin vermedi.

13'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Perez'in ortasında topun gelişine vuran Maxim'in şutunu kaleci Onana kurtardı.

19'uncu dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Gassama'nın pasında topla buluşan Lungoyi topa vurdu. Bu pozisyonda kaleci golü engelledi.

22'nci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Gassama'nın pasında topla buluşan müsait pozisyondaki Bayo'nun vuruşu ağlara gitti: 1-0.

24'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Oulai'nin ara pasında topla buluşan Augusto'nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 1-1

27'nci dakikada orta alandan gelişen Trabzonspor atağında Mustafa Eskihellaç'ın rakiplerinden sıyrılarak vurduğu şut kaleciden döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Onuachu'nun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.

61'inci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Perez'in ceza sahası içerisine gönderdiği topa gelişine vuran Lungoyi'nin şutunu kaleci Onana son anda kornere çeldi.

70'inci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Maxim'in ortasına iyi yükselen Bayo'nun kafa vuruşu auta çıktı.

79'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Dragus'un pasında topu önünde bulan Bayo'nun gelişine vuruşunu kaleci son anda kurtardı.

86'ncı dakikada orta alandan gelişen Trabzonspor atağında Bouchouari'nin havadan pasında topla buluşan Muçi'nin ceza sahası içerisinden vuruşu az farkla auta çıktı.

Mücadele 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

