Gaziantep FK Teknik Direktörü Taşdemir'den Transfer ve Taraftar Mesajı

Gaziantep Fk Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, 3 transfer yaptıklarını, 3 futbolcuyu daha kadrolarına katacaklarını ifade ederek, "Bu sene inşallah özlenen Gaziantep Futbol Kulübü'nün oyununu inşallah taraftarlarımıza göstereceğiz" dedi.

Sırbistan kampının ardından ikinci etap kampı için Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Gaziantep FK, Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmanda İsmet Taşdemir, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Abena, Rodrigues ve Bacuna aramıza katıldı, 3 oyuncu daha transfer etme düşüncemiz var"

Belgrad'da yaptık kampın çok verimli geçtiğini söyleyen Taşdemir, "Bu verimliliği artırmak için burada toplandık ve çalışmalara başladık. İyi başladı, inşallah iyi de devam eder. Gidenler çok oldu, 7 arkadaşla yollarımızı ayırdık. Şu ana kadar aramıza 3 arkadaşımız katıldı. Myenty Abena, Kevin Rodrigues ve Juninho Bacuna katıldı. Transfer çalışmalarımız devam ediyor, yönetimimizle beraber ince eleyip, sık dokuyoruz. Bize faydalı olacak isimlere yönelmek istiyoruz. Yöneldiğimiz isimlerin transferleri bazen gerçekleşmeyebiliyor, farklı sorunlar doğabiliyor ama biz iyi yolda olduğumuza inanıyoruz. Şu anda 3 oyuncu bitirdik, 3 oyuncu daha aramıza katma düşüncemiz var. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor" diye konuştu.

"Özlenen Gaziantep Futbol Kulübü'nü bu sene göstereceğiz"

Bu sezon oynadıkları oyunla taraftarların ve futbolseverlerin takdirini kazanma hedeflerinin olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, "Son iki sezonda Gaziantep, yakışmayacak yerde ve oyunda bitirdi, küme düşme stresini yaşadı. İki sene önce son ana kadar yaşadı, geçen sene biraz erken kurtuldu ama hep oralardaydı. İstediğimiz şey, o stresi taraftarlarımıza, camiamıza, sevenlerimize hissettirmemek. Oynadığımız oyunla da önce camiamızın, taraftarımızın daha sonra da Türkiye'deki futbolseverlerin gönlünde iyi bir yer edinebilmek, beğenilerini ve takdirlerini kazanmak. Bunu yaptığımız sürece de sezonun sonuna baktığımız zaman çok iyi yerde bitirme imkanımız bence çoğalıyor. O yüzden çalışıyoruz ve transferlerimizi yapıyoruz. Bu sene inşallah özlenen Gaziantep Futbol Kulübü'nün oyununu taraftarlarımıza göstereceğiz" şeklinde konuştu.

"Taraftarlarımızdan daha fazla destek bekliyoruz"

Gaziantep FK taraftarlarına da seslenen İsmet Taşdemir, "Taraftarlarımızı çok seviyoruz, bizi desteklemelerini bekliyoruz. Bu sene biraz daha fazla bekliyoruz açıkçası, sadece sıkıştığımızda değil. İnşallah gelsinler ve biz de onları mutlu edecek oyunu oynayalım. Biz sahada mücadele edelim, onlar da bizi desteklesinler. Hep beraber güzel ve keyifli bir sezon yaşayalım" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ