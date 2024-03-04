Üye Girişi
Haberler

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Antalyaspor daha fazla fırsat yakaladı

Güncelleme:

Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, Bitexen Antalyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldukları maçta rakiplerinin daha fazla fırsat yakaladığını söyledi. Sumudica, oyuncusu Maxim'in pozisyonunun penaltı olduğunu savundu.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Bitexen Antalyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, maçta rakiplerinin daha fazla fırsat yakaladığını söyledi.

Rumen teknik adam, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, bugün doğum günü olduğunu ancak doğum gününde şanslı olmadığını ifade etti.

Dörtlü sistemle oynamaya başladıklarını anlatan Sumudica, bugün Antalyaspor karşısında istedikleri mücadeleyi ortaya koyamadıklarını belirtti.

Marius Sumudica, oyuncuları Maxim'in pozisyonunun penaltı olduğunu savunarak, "Antalyaspor daha çok fırsat yakaladı. Antalya camiası, hakemlere ve federasyona sinirliydi. Hakemlerle ilgili kim yangın yaparsa hakemler oraya tolerans gösteriyor diyebiliriz. Sonuç ortada." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Spor

Gaziantep FK Antalyaspor Antalya Maxim Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Erzurum belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Erzurum adayı Yusuf Türkmen kimdir? DEVA Partisi Elazığ belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Elazığ adayı Recep Ceylan kimdir? DEVA Partisi Edirne belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Edirne adayı Hülya Göçer kimdir? DEVA Partisi Diyarbakır belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Diyarbakır adayı Cenap Ekinci kimdir? Marmara'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Marmara'da kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi Bursa'da deprem mi oldu? Az önce Bursa'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Bursa'da deprem mi oldu? Tekirdağ'da deprem mi oldu? Az önce Tekirdağ'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Tekirdağ'da deprem mi oldu? Yalova'da deprem mi oldu? Az önce Yalova'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Yalova'da deprem mi oldu? Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Balıkesir'de deprem mi oldu? Çanakkale'de deprem mi oldu? Az önce Çanakkale'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Çanakkale'de deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? 4 Mart Pazartesi Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? Antalyaspor Gaziantep FK maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Antalyaspor Gaziantep FK maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Taner Tolga Tarlacı kaç ceza aldı, ne zaman hapisten çıkıyor? Alanyaspor Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Alanyaspor Trabzonspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Taner Tolga Tarlacı suçu ne, neden hapiste?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title