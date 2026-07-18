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Gaziantep FK, ikinci kamp çalışmalarına başladı

Gaziantep FK, ikinci kamp çalışmalarına başladı
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Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde 1 saat süren idman, yenileme koşularıyla sona erdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, yenileme koşularıyla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan
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