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Gaziantep FK, Sipay Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Gaziantep FK, Sipay Bodrum FK'yi 1-0 mağlup etti. Enric Saborit'in golüyle Gaziantep FK galibiyete ulaştı.

Stat: Bodrum

Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Emir Eray Eyisoy

Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen, Samet Yalçın (Dk. 60 Haqi Osman), Brazao (Dk. 79 Dimitrov), Musah Mohammed, Fredy (Dk. 87 Ahmet Aslan), Burak Çoban (Dk. 60 Kenan Özer), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 79 Celal Dumanlı)

Gaziantep Fk : Dioudis, Arda Kızıldağ, Ertuğrul Ersoy, Mbakata (Dk. 59 Stephen), Ömürcan Artan, Daubin, Mustafa Eskihallaç (Dk. 82 Furkan Soyalp), Kozlowski (Dk. 59 Enric Saborit), Mandouki, Maxim (Dk. 59 Sorescu), Kodro (Dk 90+1 İlker Karakaş)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Musah Mohammed, Dk. 90+3 Celal Dumanlı (Sipay Bodrum FK)

Kırmızı kart: Dk. 53 Daubin ( Gaziantep Fk )

Gol: Dk. 90+7 Enric Saborit ( Gaziantep Fk )

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Gaziantep Fk, Sipay Bodrum FK'yi 1-0 mağlup etti.

51. dakikada Gaziantep FK'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta Ömürcan Artan, topu yerden ceza sahasına gönderdi. Kozlowski'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

63. dakikada Sipay Bodrum FK oyuncusu Üzeyir Ergün'ün sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Fredy'nin kafa vuruşunda top, kale direğinin yanından oyun alanını terk etti.

78. dakikada Sipay Bodrum FK atağında, Gökdeniz Bayrakdar'ın sağ kanattan vuruşunda keleci Dioudis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+7. dakikada Furkan Soyalp'in kullandığı kornerde Enric Saborit, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

Müsabaka, Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

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