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Gaziantep FK, Semih Güler'i Kadrosuna Kattı

Gaziantep FK, Semih Güler'i Kadrosuna Kattı
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Gaziantep Futbol Kulübü, transfer döneminin son dakikalarında Adana Demirspor'un stoperi Semih Güler ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Güler, yeni sezon için Gaziantep FK'nın defansını güçlendirecek.

Gaziantep Futbol Kulübü, Adana Demirspor'un tecrübeli stoperi Semih Güler'i kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, transfer döneminin kapanmasına dakikalar kala defans hattına önemli bir takviye yaptı. Gaziantep ekibi, Adana Demirspor'un tecrübeli stoperi Semih Güler'i kadrosuna katarak 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer ile ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, başarılı defans oyuncusu Semih Güler'in transferi konusunda kulübü Adana Demirspor ve oyuncu ile anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Semih Güler önümüzdeki 2.5 sezon boyunca armamızın başarısı için ter dökecektir. Yeni transferimiz Semih Güler, yarın şehrimize gelerek takımımızla birlikte çalışmalara başlayacaktır. Semih Güler'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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