Gaziantep FK, Samsunspor maçının hazırlarını sürdürdü

Gaziantep Fk, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde, 1 saat 25 dakika süren idmanda futbolcular, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

Kırmızı siyahlı ekip, Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.