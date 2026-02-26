Gaziantep FK, Samsunspor maçının hazırlarını sürdürdü
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı için antrenman yapmaya devam ediyor. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.
Gaziantep Fk, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde, 1 saat 25 dakika süren idmanda futbolcular, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.
Kırmızı siyahlı ekip, Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz