Haberler

Gaziantep FK, Samsunspor maçının hazırlarını sürdürdü

Gaziantep FK, Samsunspor maçının hazırlarını sürdürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı için antrenman yapmaya devam ediyor. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

Gaziantep Fk, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde, 1 saat 25 dakika süren idmanda futbolcular, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

Kırmızı siyahlı ekip, Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın

"Hakim kusura bakmasın, sonuçlarına katlanacak"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güzelliğiyle büyüleyen taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Güzelliğiyle büyülemişti, kim olduğu ortaya çıktı
Genç kızdan Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru! Dakikalarca anlayamadı

Genç kızdan Hatipoğlu'na ilginç soru! Dakikalarca anlayamadı
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
Baklayı ağzından çıkardı! Szymanski'den Fenerbahçe itirafı

Takımdan ayrılır ayrılmaz baklayı ağzından çıkardı
Güzelliğiyle büyüleyen taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Güzelliğiyle büyülemişti, kim olduğu ortaya çıktı
Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh'un imza gününe akın etti

Bu sıra pide kuyruğu değil! Tek istekleri ünlü isimden imza alabilmek
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili 'cemevi' iddiası asılsız çıktı

Şehit pilotumuzla ilgili "cemevi" iddiası asılsız çıktı