Gaziantep FK'li Steven Caulker, antrenmanda sakatlandı - Haberler

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Gaziantep FK'li Steven Caulker, antrenmanda sakatlandı

AA - Mehmet Akif Parlak - Spor
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Gaziantep FK'li Steven Caulker, antrenmanda sakatlandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin savunma oyuncusu Steven Caulker, antrenmanda sakatlandı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin savunma oyuncusu Steven Caulker, antrenmanda sakatlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Steven Caulker'ın, antrenmanda bir pozisyon sırasında arka adalesinde hissettiği ağrının ardından yapılan tetkiklerde sol arka adale kas grubunda kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisi Sırbistan'da gerçekleştirilecektir." denildi.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Spor Toto Süper Lig, Steven Caulker, Gaziantep FK, Spor, Haberler

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