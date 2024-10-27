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Gaziantep FK, Konyaspor'u sahasında 3-1 yendi

Gaziantep FK, Konyaspor'u sahasında 3-1 yendi
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor'u konuk eden Gaziantep FK, rakibini 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 yendi. Selçuk İnan'ın takım, ligde 7 maç sonra galip gelmeyi başardı.

Gaziantep Fk, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

GERİ DÜŞMESİNE RAĞMEN KAZANDI

Gaziantep Fk'ye galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Ertuğrul Ersoy, 61. dakikada Lungoyi, 81. dakikada ise Sorescu kaydetti. Konyaspor'un tek golü 13. dakikada Ndao'dan geldi.

Gaziantep FK, Konyaspor'u sahasında 3-1 yendi

7 MAÇ SONRA GALİBİYETİ HATIRLADI

Selçuk İnan'ın takımı, ligde 7 maç sonra galip geldi. Söz konusu maçlarda 3 beraberlik alan Antep, 4 de mağlubiyet yaşamıştı. Ligde üst üste 2. yenilgisini yaşayan Konyaspor ise 5. kez mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Gaziantep puanını 9'a çıkardı. Konyaspor ise 11 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK, Göztepe'yi ağırlayacak. Konyaspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.

Gaziantep FK, Konyaspor'u sahasında 3-1 yendi

KOLTUK DEĞNEKLERİYLE GELDİ

Geçtiğimiz günlerde antrenmanda sol aşil tendon rüptürü sakatlığı yaşayan Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, koltuk değnekleriyle takımının başında yer aldı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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