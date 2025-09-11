Gaziantep FK, Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan, pas çalışmaları ile devam eden idman, taktik çalışmalar ile sona erdi.

Antrenmana milli takımında bulunan Juninho Bacuna katılmadı, Deian Sorescu ise takımla beraber çalışmalara başladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.