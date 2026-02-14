Gaziantep FK, yarın Kocaelispor'a konuk olacak

Gaziantep Fk, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Kocaelispor'a konuk olacak.

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda saat 14.30'da oynanacak karşılaşmayı hakem Fatih Tokail yönetecek.

Ligde çıktığı 21 karşılaşmada 7'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alan kırmızı-siyahlı ekip, 28 puanla 8. sırada yer alıyor.

Gaziantep ekibinde kart cezalısı Camara ve sakatlığı bulunan Mbakata bu maçta forma giyemeyecek.

Güneydoğu temsilcisinde kart sınırında bulunan Draguş ve Melih Kabasakal, bu maçta kart görmeleri durumunda 23. hafta Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

İki takımın maçları

Süper Lig'de ilk kez 14 Eylül 2025'te Kocaelispor'u konuk eden kırmızı-siyahlı ekip, bu karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Bu müsabaka, iki takımın ligde oynayacağı ikinci karşılaşma olacak.