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Gaziantep FK - Kayserispor Maçı İlk Yarı Sonucu

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Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)ö

11. dakikada sol kanattan Cardoso'nun ortasında Kayra'nın vuruşunda topu kontrol eden Mehmet Eray'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

18. dakikada kullanılan taç atışı sonrası aut çizgisinde topu kontrol eden Dragus'un rakibini geçtikten sonra topuğuyla kaleye gönderdiği meşin yuvarlak dışarı çıktı.

21. dakikada Eray'ın sağ kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Boa Morte'nin şutunda kaleci Nita meşin yuvarlağı kontrol etti.

35. dakikada sağ kanattan Maxim'in ortasında arka direkte Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle üst direkten döndü.

44. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışında bulan Cardosu'nun şutumda meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı gitti.

Hakemler: Murat Erdoğan, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Gaziantep Fk : Florin Nita, Salem M'bakata, Ertuğrul Ersoy, N'Koulou, Arda Kızıldağ, Deian Sorescu, Mustafa Eskihellaç, Furkan Soyalp, Alexandru Maxim, Lazar Markovic, Denis Dragus

Yedekler: Burak Bozan, Batuhan Şen, Aliou Badji, İlker Karakaş, Janio Bikel, Junior Morais, Mirza Cihan, Luka Stankovski, Mehmet Kuzucu

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Kayserispor: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Dimitros Kolovetsios, Arif Kocaman, Lionel Carole, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Eray Özbek, Kartal Yılmaz, A. Boa Morte, Miguel Cardoso, Gökhan Sazdağı

Yedekler: Onurcan Piri, Şamil Öztürk, Joseph Attamah, Muhammed Arıkan, Ahmet Malatyalı, Yiğit Emre Çeltik, Hayrullah Erkip, Baran Gezek, Yaw Ackah, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Gol Mehmet Eray Özbek (dk. 11) (Kayserispor)

Sarı kart: Cardoso (Kayserispor) - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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