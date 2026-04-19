Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın oynayacağı Zecorner Kayserispor maçı için hazırlıklarını tamamladı. Antrenör Mustafa Aksoy yönetimindeki idmanın ardından takım kampa girdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenör Mustafa Aksoy yönetimindeki antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken maçın son taktik çalışmaları ile sona erdi.
Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, kampa girdi.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz