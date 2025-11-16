Gaziantep FK, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Gaziantep FK, Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma, koordinasyon çalışmaları ve pas organizasyonları yapıldı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan, pas organizasyonlarıyla devam eden idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Antrenmana milli takımlarda bulunan Deian Sorescu, Kacper Kozlowski, Juninho Bacuna ve Myenty Abena katılmadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor