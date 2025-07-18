Gaziantep FK, Kayseri'de İkinci Etap Kamp Çalışmalarına Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK, Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürdü. Antrenman teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleşti ve 1 saat 25 dakika sürdü.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmasına Kayseri'de devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.
Isınma ve şut çalışmalarıyla başlayan ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam eden antrenman hücum organizasyonları ile son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Spor