Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk edeceği Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Mke Ankaragücü karşılaşmasında forma giyen futbolcular takımdan ayrı özel program eşliğinde çalışırken, diğer futbolcular ise ısınma ve pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı siyahlı ekip, bir günlük verilen iznin ardından hazırlıklarına devam edecek.