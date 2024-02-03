Gaziantep FK ile Kayserispor Berabere Kaldı

STAT: Kalyon

HAKEMLER: Murat Erdoğan, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

GAZİANTEP FK: Nita- Arda Kızıldağ, Nkoulou, Ertuğrul Ersoy, Sorescu, Furkan Soyalp (Dk. 75 Bikel), Maxim, M'Bakata, Mustafa Eskihellaç, Markovic (Dk. 60 Badji), Dragus

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt – Ramazan Civelek (Dk. 83 Talha Sarıaslan), Kolevetsios, Arif Kocaman, Carole, Eray Özbek, Kartal Kayra, Boa Morte, Cardoso, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 67 Joseph Attamah), Gökhan Sazdağı

GOLLER: Dk. 68 Gökhan Sazdağı (k.k) ( Gaziantep Fk )- Dk. 11 Mehmet Eray Özbek ( Kayserispor )-

SARI KARTLAR: Maxim, M'Bakata, Sumudica (Teknik direktör) ( Gaziantep Fk ) - Carodoso, Arif Kocaman, Kartal Kayra Yılmaz ( Kayserispor )

Süper Lig'in 24'üncü hafta karşılaşmasında Gaziantep Fk, sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

11'inci dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Cardoso'nun ceza sahasına ortasında top savunmadan döndü. Kartal Kayra'nın şutunun ardından ceza sahası içerisinde topla buluşan Mehmet Eray Özbek'in vuruşu ağlara gitti: 0-1.

35'inci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında topla buluşan Maxim'in ortasına iyi yükselen Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşu direkten döndü.

43'üncü dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Eray Özbek'in ortasında top savunmadan döndü. Pozisyonun devamında Cardoso'nun gelişine vuruşu az farkla auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

54'üncü dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında topu sürükleyen Maxim savunmanın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR'dan gelen uyarı ile maçın hakemi serbest vuruş kullanılmasını istedi.

57'nci dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Maxim'in vuruşu üstten auta çıktı.

65'inci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Dragus'un pasına gelişine vuran Maxim'in şutu üstten auta çıktı.

68'inci dakikada Gaziantep FK eşitliği yakaladı. Furkan Soyalp'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içindeki Gökhan Sazdağı kafayla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1.

72'nci dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Boa Morte'nin ara pasında topla buluşan Gökhan Sazıdağı'nın vuruşu kaleci Nita'nın müdahalesi ile direkten döndü.

81'inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında M'Bakata'nın pasıda top savunmadan sekti. Pozisyonun devamında Ertuğrul röveşata ile topu ağlara gönderdi ancak maçın hakemi ofsayt bayrağını kaldırdı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.