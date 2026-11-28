Gaziantep FK ile Amed Sportif'in Süper Lig maçının ilk yarısı golsüz bittiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Amed Sportif Faaliyetleri konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İlk 45 dakikada iki takım da gol bulamayınca soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Amed Sportif Faaliyetleri konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlkyarı)
2. dakikada Amed SF'nin sağ kanattan kullandığı kornerde savunmadan arka direğe açılan topa Mehmet'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
9. dakikada sol kanattan Furkan Soyalp'in kullandığı kornerde arka direkte Mehmet Yeşil'in kafa vuruşunda top kaleci Tobiasz'da kaldı.
15. dakikada Kozlowski'nin ceza yayı içerisinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak barajdan döndü.
23. dakikada sol kanada atılan uzun topu alarak ceza sahasına giren Camara'nın çizgiden çevirdiği topa savunmanın ters vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topa Camara'nın tekrar vuruşunda top yine direkten döndü.
24. dakikada ceza sahasında topla buluşan Camara'nın rakibini geçtikten sonra yerden yaptığı vuruşta top uzak direğin dibinden dışarı çıktı.
36. dakikada Halil'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sorescu'nun yerden şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Fatih Tokail, Samet Çiçek, Ali Can Alp
Gaziantep Fk : Kacper Tobiasz, Efe Sarıkaya, Arda Kızıldağ, Myenty Abena, Deian Sorescu, Ulrich Meleke, Ogün Özçiçek, Kacper Kozlowski, Victor Gidado, Drissa Camara, Halil Dervişoğlu
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Luis Perez, Juninho Bacuna, Mirza Cihan, Karamba Gassama, Serdar Dursun, Hansen, Kerim Çalhanoğlu, Alexandru Maxim, Sabahattin Destici
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Amed SF: Alban Lafont, Umut Meraş, David Bates, Mehmet Yeşil, Amadou Cisse, Furkan Soyalp, Rayan Raveloson, Rayan Lutin, Yira Sor, Dia Saba, Gift Orban
Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Miraç Acer, Cem Üstündağ, Gökhan Gül, Muhammed Hasan Yıldırım, İsmail Duyu, Kahraman Demirtaş, Mohamed Halil, Dilhan Demir, Berk Kızıldemir
Teknik Direktör: Besnik Hasi