Gaziantep FK, Hatayspor'u 2-1 Mağlup Etti
Trendol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-1'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada sağ kanattan Boutobba'nın ortasında ceza sahası içinde Aboubakar'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Dioudis'te kaldı.
57. dakikada sol taraftan Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Okereke'nin kafa vuruşumda uzak direğin dibinden dışarı çıktı.
59. dakikada atılan uzun topla buluşan Okereke'nin pasında ceza sahasının sağ tarafında topu alan Halil Dervişoğlu'nun sola çekip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1
61. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine yönelen Boutobba'nın rakibini geçtikten sonra sağ köşeye vuruşunda kaleci Dioudis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
69. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Okereke'nin rakibini çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta kaleci Bekaj, meşin yuvarlağı çıkardı.
90. dakikada Emre Taşdemir'in sol kanattan ortasına ceza sahasının sağ tarafında Ogün Özçiçek'in vuruşunda savunma ve kaleci, meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
Hakemler: Ali Şansalan, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın
Gaziantep Fk : Mustafa Burak Bozan (Sokratis Dioudis dk. 46), Anel Husic (Emre Taşdemir dk. 46), Semih Güler, Bruno Viana, Ogün Özçiçek, Badou Ndiaye, Maxim (Furkan Soyalp dk. 81), Deian Sorescu, Emmanuel Boateng, David Okereke (Ertuğrul Ersoy dk. 90), Halil Dervişoğlu (Quentin Duabin dk. 71)
Yedekler: Arda Kızıldağ, Kenan Kodro, Salem Mbakata, Ömürcan Artan, İzzet Ali Erdal
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Atakaş Hatayspor: Visar Bekaj, Recep Burak Yılmaz (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 71), Guy Kilama, Francisco Calvo, Cemali Sertel (Cengiz Demir dk. 81), Görkem Sağlam, Abdulkadir Parmak, İbrahim Bamgboye (Joelson Fernandes dk. 76), Bilal Boutobba, Carlos Strandberg, Vincent Aboubakar (Jonathan Okoronkwo dk. 81)
Yedekler: Demir Sarıcalı, Emir Dadük, Selimcan Temel, Baran Sarka
Teknik Direktör: Murat Şahin
Goller: Emmanuel Boateng (dk. 45+2), Halil Dervişoğlu (dk. 59) (Gaziantep FK), Aboubakar (dk. 38) (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Anel Husic (Gaziantep FK) Cemali Sertel, Burak Yılmaz, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor) - GAZİANTEP