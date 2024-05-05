Gaziantep FK - Hatayspor Maçı İlk Yarıda Berabere Sonuçlandı
Gaziantep Futbol Kulübü ile Hatayspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı. Papy Djilobodji ve Kilama'nın attığı gollerle skor eşitlendi.
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Hatayspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada Monteiro'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa Draguş'un vuruşunu kaleci çıkardı, dönen topu kale önünde Djilobodji ağlara gönderdi. 1-0
15. dakikada Ghoulam'ın sol kanattan kullandığı uzun taç atışında ön direkte Kilama'nın kafa vuruşu savunmada Djilobodji'ye çarparak filelerle buluştu. 1-1
28. dakikada yapılan orta sonrası savunmanın uzaklaştırdığı topa ceza yayı üzerinden Ogün Özçiçek'in vuruşu kaleci Erce'de kaldı.
33. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Fernandes'in uzak köşeye sert şutunu kaleci Nita kornere çeldi.
35. dakikada sağ kanattan Monteiro'nun kullandığı korner sonrası savunmanın uzaklaştırdığı topa Sorescu'nun ceza yayı üzerinden sert şutu kaleci Erce'de kaldı.
40. dakikada sağ kanattan kale önüne yapılan ortaya Doğukan'ın kafa vuruşu Nita'da kaldı.
45. dakikada sağ kanattan sıfıra inerek Sorescu'nun yerden pasında Draguş'un vuruşu yandan auta çıktı.
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Gaziantep Fk : Florin Nita, Salem M'Bakata, Arda Kızıldağ, Papy Djilibodji, Nkoulou, Ertuğrul Ersoy, Jamiro Monteiro, Ogün Özçiçek, Mustafa Eskihellaç, Deian Sorescu, Denis Dragus
Yedekler: Batuhan Şen, Furkan Soyalp, Aliou Badji, Max Gradel, Janio Bikel, Junior Morais, Mirza Cihan, Ömürcan Artan, Lazar Markovic, Bahadır Gölgeli
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Hatayspor: Erce Kardeşler, Faouzi Ghoulam, Burak Yılmaz, Kilama, Kahmil Ahmet, Chandrel Massanga, Mehdi Boudjemaa, Dele Bashiru, Doğukan Sinik, Joelson Fernandes, Carlos Strandberg
Yedekler: Visar Bekaj, Görkem Sağlam, Abdulkadir Parmak, Ömer Faruk Beyaz, Renat Radaşov, Halil Dervişoğlu, Kerim Alıcı, Cengiz Demir, Cemali Sertel
Teknik Direktör: Özhan Pulat
Goller: Papy Djilobodji (dk. 12) (Gaziantep FK), Kilama (dk. 15) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Selçuk İnan (Gaziantep FK), Burak Yılmaz, Ghoulam (Hatayspor) - GAZİANTEP