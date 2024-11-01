Üye Girişi
Haberler

Gaziantep FK, Göztepe'yi 2-1 Mağlup Etti

Gaziantep FK, Göztepe'yi 2-1 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, Göztepe'yi 2-1 yenerek galip geldi. Her iki takımın teknik direktörleri, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu. Gaziantep'in teknik direktörü Selçuk İnan, fiziksel olarak güçlü bir takıma karşı galip geldikleri için mutlu olduklarını belirtirken, Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, çocukça hatalar yaptıklarını ifade etti.

Süper Lig'in 11'inci haftasında Gaziantep FK'nın sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, fiziksel olarak güçlü bir takıma karşı maç kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. İnan, oyuncularının maç sonuna kadar iyi mücadele ederek maçı kazanmak için oynadıklarını belirterek, "Çok mutluyum. Gerçekten fiziksel olarak güçlü bir takıma karşı oynadık. Kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Daha öncede söylemiştim. Çok çalışıyoruz bir oyun ortaya koymak için. Bazen oyun içerisinde kırılmalar olabiliyor. Bugün özelinde maçın sonuna kadar oyuncularım kazanmayı düşündü. Topun yüksekte olduğu her an bizim için tehlikeydi. Ama takımımız o durumlara da konsantreydi. Top bizdeyken doğru ataklar ile pozisyonlar bulduk. Çok çalıştığımız ve beklemediğimiz bir şekilde gol yedik. Ama farklı bir yerden yakalandık. Buna rağmen pes etmeden oyuncularımız maçı çevirmesini bildi. Şu an transfer ile ilgili konuşmak doğru değil. Bugün itibariyle bütün oyuncularımdan memnunum. Hepsi çok çalışıyor. Takımın genel yapısı ile ilgili ise çok zaman gerekiyor. Yeni ve seyircinin istediği bir takım yaratmak kolay değil. Gaziantep taraftarı Anadolu takımları arasında kendi oyuncusuna sahip çıkan bir taraftar. Halil Devrişoğlu çok yakından tanıdığım ve daha önce beraber çalıştığım bir oyuncu. Devrişoğlu bugün iyi oynadı ve iyi mücadele etti ama benim için yetmiyor. Ben onun potansiyelini biliyorum. Onun milli takımda da faydalı olacağına inanıyorum. Önümüzde çok çok zor maçlar var. Hiç basit bir süreç yok önümüzde. Bu sene lig çok zor geçecek. Zor başladık deplasmanda çok oynadık ama bundan sonraki süreç ne zor ne basit olacak" dedi.

STOILOV: ÇOCUKÇA HATALAR YAPTIK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, ilk yarıda iyi oynadıklarını ancak pozisyon yaratamadıklarını ifade etti. Oyun disiplininden çıkarak çocukça bir gol yediklerini ve basit hatalar yaptıklarını aktaran Stoilov,"Bence bugün oyunun 2 farklı bölümü vardı. İlk yarıda iyi oynamadık ve pozisyon yaratamadık. 2'inci yarıda ise güzel bir gol bulduk. Bu golle 2 ve 3'ü bulabilirdik. Bu fırsatları değerlendiremedik. Geçen haftaki kutlamaları biraz fazla yaptık diyebiliriz. Oyuncularımız buna iyi hazırlanamamış olabilirler. Golün ardından çocukça hatalar ile arzu etmediğimiz bir gol yedik. Bu gol çocukça bir goldü bunu yememiz gerekiyordu deplasmanda fırsatları değerlendiremeyip ardından hata yaparsanız böyle olur. Biz çalışmaya devam edeceğiz. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtmak için çalışmaya devam edeceğiz. Biz çok sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz ve bu şekildeki maçlarda daha özgüvenli olmamız gerekiyor. Aslında deplasmanda fırsat yakalayıp gol atabiliyoruz ve defansta basit bireysel hatalar yapabiliyoruz. Deplasmanda daha özgüvenli bir oyun oynamamız gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracak gelişme! Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı

Başbakanlık'taki skandalla ilgili tutuklamalar başladı

 İsrail ile ticaret devam ediyor mu? Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı

İsrail ile ticaret devam ediyor mu? Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e dava açtı

Erdoğan o ifadeleri affetmedi! Özel ve İmamoğlu'na dava açtı
Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi konuştu! Suçu üstlensin diye para teklif etmişler

Narin cinayetinde çarpıcı iddia! "Söyleyin bu suçu üstlensin"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 2 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 2 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 2 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 2 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Galatasaray'ın bu hafta maçı yok mu, kiminle? GS'nin bu hafta maçı neden yok, BAY mı? 5-5 biten maç sayısı kaç? Türkiye Futbol Süper Lig tarihinde 4-4 skorla berabere biten 10'dan fazla maç varken, 5-5 skorla biten toplam kaç maç vardır Mustafa Kemal Paşa'yı Samsun'a götüren Bandırma Vapuru, İstanbul'dan 1919 yılının Mayıs ayının kaçıncı gününde yola çıkmıştır? Trabzonspor Fenerbahçe 11'i! Muhtemel 11 belli oldu mu, maç kadrosu kimler var? Bursaspor Kuşadasıspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursaspor Kuşadasıspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor maçı kaç kaç? Dünyanın en eski yazılı müşteri şikâyeti nedir? MO 1750 dolaylarında yazılmış ve Guinness Rekorlarına göre "dünyanın en eski yazılı müşteri şikâyeti" olan kil tablet, kötü kaliteli hangi üründür?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.