Gaziantep FK, Gençlerbirliği Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında evinde oynayacağı Gençlerbirliği maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Burak Yılmaz liderliğindeki antrenmanda yeni transfer Luis Perez de takımla birlikte çalıştı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 23 Ağustos Cumartesi günü evinde Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam etti.

Hücum organizasyonlarıyla tamamlanan antrenmanda yeni transfer Luis Perez de ilk kez takımla çalıştı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayıp kampa girecek.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor
