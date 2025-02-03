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Gaziantep FK - Galatasaray Maçında İlk Yarı Sonucu: 0-1

Gaziantep FK - Galatasaray Maçında İlk Yarı Sonucu: 0-1
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, Galatasaray'ı konuk etti. İlk yarıda Galatasaray, Ahmed Kutucu'nun 5. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada sağ kanattan Mertens'in ceza yayına kullandığı köşe vuruşunda Ahmed Kutucu'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

10. dakikada rakip yarı alanda topla buluşan Osimhen'in vuruşunda top üstten auta çıktı.

16. dakikada Maxim'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda top Muslera'da kaldı.

18. dakikada kalesini terk eden Muslera'nın uzaklaştırmak istediği topa Kozlowski vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

20. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Sallai'nin yerden sert şutu kaleci Mustafa Burak'ta kaldı.

30. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Mustafa Eskihallaç'ın şutu savunmadan sektikten sonra kaleci Muslera'da kaldı.

33. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mertens'in sert şutu kaleci Mustafa'dan döndü.

38. dakikada sol kanada atılan uzun topla buluşan Sallai'nin rakibini ekarte ettikten sonra uzak köşeye vuruşu az farkla dışarı çıktı.

45+4. dakikada Mertens'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Kaan Ayhan'ın kafa vuruşunu kaleci Mustafa Burak son çizgiden çıkardı.

Hakemler: Kadir Sağlam, Süleyman Özay, Murat Ergin Gözütok

Gaziantep Fk : Mustafa Burak Bozan, Cyril Mandouki (Salem M'Bakata dk. 30), Arda Kızıldağ, Bruno Viana, Deian Sorescu, Kacper Kozlowski, Badoo Ndiaye, Maxim, Mustafa Eskihallaç, David Okereke, Christopher Lungoyi

Yedekler: Sokratis Dioudis, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp, Halil İbrahim Dervişoğlu, Kenan Kodro, Emmanuel Boateng, Ogün Özçiçek, Ömürcan Artan

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Elias Jelert, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Dries Mertens, Victor Osimhen, Ahmed Kurucu

Yedekler: Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Barış Alper Yılmaz, Alvaro Morata, Efe Akman, Metehan Baltacı

Gol: Ahmed Kutucu (dk. 5) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Bruno Viana, Lungoyi, Sorescu (Gaziantep FK), Torreira, Sara (Galatasaray) - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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