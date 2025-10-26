Gaziantep FK, Fenerbahçe Maçına Hazır
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü ve taktik çalışmalarla sona erdi.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam eden antrenman taktik çalışmalarla son buldu.
Karşılaşma yarın saat 20.00'de başlayacak.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Spor