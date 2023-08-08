Gaziantep FK, Fenerbahçe'den puan almayı hedefliyor

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erdal Güneş, Fenerbahçe maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdüklerini ve istedikleri sonuçla döneceklerine inandıklarını belirtti. Ayrıca, takıma en az 4 oyuncu daha transfer etmeyi planladıklarını açıkladı.

- Gaziantep Fk'nın hedefi Fenerbahçe'den puan yada puanlar almak

Gaziantep Fk, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep Fk Teknik Direktörü Erdal Güneş:

"Fenerbahçe deplasmanından istediğimiz sonuçla döneceğimize inanıyoruz"

"Forvet, orta saha, sol bek ve bir de stoper almayı düşünüyoruz"

GAZİANTEP - Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erdal Güneş, ligin ilk haftasında deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe deplasmanından istediğimiz sonuçla döneceğimize inanıyoruz" dedi. Transfer çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Erdal Güneş, en az 4 takviye daha yapacaklarını söyledi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig 1. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Erdal Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda Gaziantep ekibi tam kadro çalışırken, yeni transfer Selam M'Bakata da takımla ilk çalışmasına katıldı. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erdal Güneş, kamp dönemi, transfer çalışmaları ve ligin ilk haftasında deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Yoğun bir kamp dönemi geçirdik"

Yeni sezona yönelik kamp dönemi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erdal Güneş, "Yeni sezona yönelik kamp dönemini geride bıraktık. Yoğun bir kamp dönemi geçirdik. Özellikle fiziksel çalışmalara ağırlık verdiğimiz bir kamp dönemiydi. Kamp döneminde takımımızı fiziksel olarak belli bir seviyeye getirdiğimizi düşünüyoruz. Takımımızın Her anlamda istenilen seviyeye gelmesi için biraz daha zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yavaş yavaş maaşlar başladığı zaman da istediğimiz seviyeye ulaşacağız" dedi.

"Fenerbahçe deplasmanından istediğimiz sonuçla döneceğimize inanıyoruz"

Ligin ilk haftasında deplasmanda oynayacakları zorlu Fenerbahçe maçı ile ilgili konuşan ve sahadan en iyi sonuçla ayrılmak istediklerini ifade eden Erdal Güneş, "Sezona zorlu Fenerbahçe deplasmanı ile başlayacağız. Kadıköy'de Fenerbahçe takımına karşı oynamak her takım için zordur. Rakibimizin ligdeki hedefi belli. Transfer döneminde aldıkları oyuncular da bunu gösteriyor. Fenerbahçe, Avrupa maçları oynadığı için bizden biraz daha avantajlı başladı sezona. Şimdi bir Avrupa kupası maçı daha oynayacaklar. O maçta da Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Çünkü oradan alacakları sonuç ülke puanına ciddi katkılar sağlayacaktır. Biz de hazırlıklarımızı rakibimize göre yapıyoruz. Bizim için zor bir maç olacak ama böyle maçlar bizim gibi takımlar için fırsattır. Çünkü futbola ve başarıyı aç olan bir takımız. Bu maç bizim için bir fırsat maç olacaktır. İnşallah oradan iyi bir futbolla iyi ve istekli bir oyunla istediğimiz sonuçla döneceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Forvet, orta saha, sol bek ve bir de stoper almayı düşünüyoruz"

Devam eden transfer çalışmaları ile ilgili de bilgi veren ve takıma en az 4 oyuncu daha almayı planladıklarını açıklayan Güneş, "Transfer konusunda takıma ciddi takviyelerimiz oldu ama hala eksik noktalarımız var. Yönetimimiz transfer konusunda ciddi gayret sarf ediyor. Taraftarlarımız bize güvensinler. En kısa zamanda ortak hedefimiz olan iyi ve kaliteli oyuncular takımımıza kazandıracağız. Mevki olarak söyleyecek olursak forvet, orta saha, sol bek ve bir de stoper almayı düşünüyoruz" diye konuştu.