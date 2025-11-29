Haberler

Gaziantep FK - Eyüpspor Maç Özeti: İlk Yarıda Eyüpspor Önde

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor'u konuk etti. İlk yarıda Eyüpspor, Umut Bozok'un penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın önemli anları ve teknik kadrolar hakkında bilgiler içerir.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sol kanattan Mame Thiam'ın ortasında ceza sahası içinde Draguş'un ayağının tersiyle dokunuşunda meşin yuvarlak kalenin yanından az farkla dışarı çıktı.

9. dakikada Kerem Demirbay'ın ceza sahası içinde Maxim'in müdahalesi sonrası yerde kalmasıyla hakem Ömer Tolga Güldibi penaltı noktasını gösterdi.

10. dakikada penaltıda topun başına geçen Umut Bozuk, kaleci ve meşin yuvarlağı ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

14. dakikada Gaziantep FK'nın kullandığı köşe vuruşu sonrasında ani atağa çıkan Draguş'un rakip ceza sahasına kadar giderek şutunda kaleci Zafer, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada rakip yarı sahaya atılan uzun pasta defansın arkasına sarkan Draguş'un topla ilerleyip, kaleci Zafer ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ancak VAR incelemesinin ardından pozisyona ofsayt kararı verildi.

39. dakikada savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Draguş'un sağ taraftan ceza sahası içine girer girmez vuruşunda kaleci Zafer, meşin yuvarlağı kurtardı.

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Murat Şener, Mert Bulut

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Luis Perez, Semih Güler, Tayyip Talha Sanuç, Kevin Rodrigues, Melih Kabasakal (Badou Ndiaye dk. 45), Drissa Camara, Kacper Kozlowski, Maxim, Christopher Lungoyi, Mohamad Bayo

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Juninho Bacuna, Myenty Abena, Deian Sorescu, Emmanuel Boateng, Enver Kulasin, Yusuf Kabadayı, Rob Nizet, Ogün Özçiçek

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

İkas Eyüpspor: Marcos Felipe, Nihad Mujakic, Taras Stepanenko, Emir Ortakaya, Robin Yalçın, Kerem Demirbay, Emre Akbaba, Serdar Gürler, Umut Bozok, Denis Dragus, Mame Thiam

Yedekler: Jankat Yılmaz, Halil Akbunar, Samuel Saiz, Talha Ülvan, Mateusz Legowski, Taşkın İlter, Yalçın Kayhan, Prince Ampem, Baran Ali Gezek, Svit Seşlar

Teknik Direktör: Orhan Ak

Goller: Umut Bozok (dk. 10 pen.) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Mame Thiam, Emre Akbaba (Eyüpspor) - GAZİANTEP

