Gaziantep FK, Eyüpspor'a 2-1 Mağlup Oldu

Gaziantep FK, Eyüpspor'a 2-1 Mağlup Oldu
Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Eyüpspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Burak Yılmaz ve Atilla Gerin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, rakibin daha arzulu olduğunu belirtirken, Gerin ise önemli bir galibiyet aldıklarını ifade etti.

SÜPER Lig'in 14'üncü haftasında Gaziantep FK sahasında konuk ettiği İkas Eyüpspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz ve Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Atilla Gerin açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, maçta rakibin daha istekli ve arzulu olduğunu belirterek, Anadolu kulüpleri arasında daha çok isteyenin kazandığını söyledi. Bir an önce toparlanıp diğer maçlar için hazırlanacaklarını kaydeden Yılmaz,"Bugün tabii çok iyi hazırlandığımız bir maçtı. Bunu sahaya yansıtamadık. Rakip oyunun her anında daha istekli ve arzuluydu. Birebirde ayakta kalan iştahlı bir takımdı. Çok büyük bir kadro farkı yoktu ancak çok daha arzulu olan öne çıktı. Belki bize bir uyarıydı. Hepimiz kafasını önüne koyup maç ile ilgili özeleştiri yapacaktır. Bu maç için üzüleceğiz ama ayağa kalkıp önümüzde diğer maçlara odaklanacağız. Bugün iştah, arzu, birebirde güçlü olmak eksikti. Anadolu kulüpleri arasında çok büyük fark yok, iştahlı olan istekli olan öne çıkıyor. Hakemler ile ilgili konuşmayacaktım ama bir pozisyon var, dünyanın neresine giderseniz gidin bu penaltıydı. Bunları söylerken rakibin hakkını yememek lazım. Çok iyi hazırlanmışlardı. Fizik olarak çok öne çıktılar. Bugün üzüleceğiz ama hemen yarın ayağa kalkıp hazırlanmaya başlayacağız" dedi.

ATİLLA GERİN: ÇOK ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ

Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Atilla Gerin, önemli bir 3 puan aldıklarını ifade ederek, güçlü bir rakibe karşı kazandıklarını ve iyi hazırlandıkları için emeklerinin karşılığını aldıklarını kaydetti. Gerin,"Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Başkanımız cezaevinde, iddianameyi bekliyor. Biz Türk adaletine güveniyoruz. Şahsım olarak 4 yıldır yanındayım. Şakasını yaptırmadığı konularda böyle bir şey başına geldi. Bu galibiyeti Murat başkana armağan ediyoruz. İnşallah bu zorlu süreçten çıkacağız. Maça gelince söyleyecek çok şey yok. 11 maçta 22 puan almış sadece içeride Fenerbahçe galibiyeti olan, Burak hoca ile ivme yakalamış Gaziantep'e karşı kazandık. Bu şehirden puan almak kolay değil. Tesislerde her detayı değerlendirerek, çalıştık. Rakibimizin güçlü ve zor olduğunu biliyorduk. Oyuncularımız inanılmaz mücadele ettiler. Daha sonra da net pozisyonlar bulduk, farka da gidebilirdik. Bu 3 puan inşallah bizim için çok önemliydi. Oynadığımız oyunların karşılığı almamızın sevincini yaşıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
