Gaziantep FK'den Galatasaray'a çelme

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Gaziantep FK'nin golü Mohamed Bayo, Galatasaray'ın golü Barış Alper Yılmaz'dan geldi.

  • Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı.
  • Galatasaray 43 puana yükselirken, Gaziantep FK 24 puana yükseldi.
  • Galatasaray'ın bir sonraki maçı deplasmanda Fatih Karagümrük ile, Gaziantep FK'nın maçı ise deplasmanda Gençlerbirliği ile olacak.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.

KALE DİREĞİNİN ÜSTÜNDEN AUT

10. dakikada sol kanattan 3 oyuncuyu çalımlayarak ceza sahasına sokulan Barış Alper Yılmaz'ın pasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Yunus Akgün'ün vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin üstünden auta gitti.

ICARDI FIRSATTAN YARARLANAMADI

24. dakikada Sane'nin sağ kanattan ortasında penaltı noktası yakınındaki Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin üstünde auta çıktı.

UĞURCAN ÇAKIR HATA YAPMADI

29. dakikada Maxim'in sağdan kullandığı kornerde penaltı noktasında iyi yükselen Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, sağına uzanarak meşin yuvarlağı çeldi. Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı topu Maxim, arka direğe ortaladı. Nazım Sangare'nin kafa vuruşunda Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kontrol etti.

SON ANDA KRİTİK MÜDAHALE

67. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mauro Icardi, sol ayağıyla vuruşunu yaptı, savunmada Arda Kızıldağ, topa son anda ayak koyarak tehlikeyi önledi.

KONUK EKİP GAZİANTEP FK ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın 73. dakikasında konuk ekip öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Kabadayı vuruşunu yaptı, top yakın mesafeden Abdülkerim'den sekti. Ardından topu önünde bulan Bayo yakından sol çaprazdan sol ayağıyla vurdu, meşin yuvarlak yakın köşeden ağlara gitti.

BARIŞ ALPER YILMAZ SKORA DENGE GETİRDİ

Mücadelenin 83. dakikasında skora denge geldi. Sol kanattan kullanılan taç atışında Kazımcan Karataş'ın ceza sahasına uzun gönderdiği top Gaziantep FK savunmasından sekerek arka direkte bulunan Barış Alper Yılmaz'ın önünde kaldı. Yakın mesafeden sağ ayağıyla sert vuran Barış Alper, meşin yuvarlağı kaleci Zafer'in ayaklarının arasından ağlara gönderdi.

GALATASARAY'A KENDİ SAHASINDA ÇELME

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadele berabere sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte lider Galatasaray, 43 puana yükseldi. Gaziantep FK ise 24 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK ise Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMurat Murat:

Şike ve Bahis operasyonu Galatasaraya Yaramadı

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZeki Anti:

Her zaman yazdım, bu okan buruk futbolcuların sırtından bugünlere gelebildi. Futbolcular oynamasın o başarıları kazanabiliyor mu ortada. Herkes transfer yaparken eksikleri olmamasına rağmen bu okan efendi ve yönetici diye geçinen şişirilmiş balonlar yok 28 ocağı bekleyip gerekirse yapacağız gibi boş beleş açıklamalar yapıp işi kıvıramayınca da tamamen içi boş transfer yaparak taraftarın gözünü boyamaya çalışır. Başarı iyi yönetimle olur ne okan buruk ne de dursun özbek bu işi bilmediği ortada..

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgp75fvwpkv:

Okan istifa et artık….Bir futbolcu transferi yapamıyorsun.yedeklerine bir bak.Kutucu ve kazımla maçımı çevireceksin…Fenerbahçe bu kadrosu ve yönetimi ile seni çiğ çiğ yiyecek.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSüleyman Ceyhan:

Yönetim istifa

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Cincişleri kutlarım haybeden penaltı kazanmadan Gaziantep'le berabere kalma başarısı gösterdiği için....ama sırada atletiko maçı var...cincişler böyle oynarsa berabere kalma şansları bile yok...

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

