Gaziantep FK'dan TFF Açıklamalarına Destek

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerin bahis oynadığına dair açıklamalarını önemseyerek, Türk futbolunda adalet ve güvenin sağlanması için bu sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamalarının Türk futbolunda adalet ve güvenin tesis edilmesi adına önem taşıdığını bildirdi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun dün gerçekleştirdiği basın toplantısında, hakemlerin bahis hesaplarının bulunduğuna ve bu hesapları aktif olarak kullandıklarına dair yaptığı açıklamaları dikkatle dinledik. Bu açıklamalar, Türk futbolunda adaletin ve güvenin yeniden tesis edilmesi adına büyük önem taşımaktadır. Sayın Hacıosmanoğlu'nun öncülüğünde başlatılan bu sürecin, temiz ve dürüst bir futbol ortamı için tarihi bir adım olduğuna inanıyoruz. Federasyondan beklentimiz, bahis hesapları tespit edilen hakemlerin kimler olduğunu, bu kişilerin görev aldığı maçları ve gerçekleştirdikleri bahis işlemlerini kamuoyuna şeffaf biçimde duyurmasıdır. Gaziantep Futbol Kulübü olarak, sürecin tüm aşamalarının takipçisi olacağımızı ve kulübümüzün geçmişten bugüne zarar gördüğü tüm olası durumlar için gerekli adımları atacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Spor
