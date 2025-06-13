Gaziantep FK'da başkan belli oldu! Mehmet Büyükekşi sürprizi

Gaziantep FK'da başkan belli oldu! Mehmet Büyükekşi sürprizi
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Süper Lig ekibi, Gaziantep Futbol Kulübü'nde Memik Yılmaz, başkanlığa yeniden seçildi. Kongrede yer alan TFF eski başkanı Mehmet Büyükekşi'de Memik Yılmaz'a açıkça destek verdi.

Trendyo Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübü'nde Memik Yılmaz, başkanlığa yeniden seçildi.

Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen olağan seçimli genel kurul toplantısında tek liste halinde girilen seçimde Memik Yılmaz, güven tazeledi. Toplantıda faaliyet raporları okunması, yönetimin mali ve idari yönden ibra edilmesinin ardından yapılan seçimde Memik Yılmaz, ikinci kez göreve geldi.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ DESTEK VERDİ

Genel kurul için Gaziantep Büyükşehir Stadı'na gelen TFF eski başkanı Mehmet Büyükekşi'de Memik Yılmaz'a açıkça desteğini gösterdi.

Gaziantep FK'da başkan belli oldu! Mehmet Büyükekşi sürprizi

Gaziantep Fk yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

"Başkan Memik Yılmaz, Halil Uğur, İbrahim Dicle, Ferit Güney Dağdeviren, Ömer Çakmak, İsmail İnal, Serhat Tümer, Özgür Yılmaz, Seçil Kömürcü Öğücü, Mehmet Taşdelen, Bülent İngeç, Ergün Tatar, İzzet Bakır, İbrahim Altunova, Mehmet Emin Yılmaz, Oğulcan Ardoğan, İbrahim Açıkgöz, Aydın Çiloğlu, Zeki Ormanlı, Gökhan Karakayalı, Mehmet Erim Arıkan, Engin Ateşsönmez, Ali Görünüş, Fevzi Uslu, Mustafa Kara, Uğur Şireci, Memik Yılmaz, Onur Atılmış, Bülent Kaya ve Halil Demir yer aldı.

'ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ'

Başkan Yılmaz, kendisine güvenip yeniden göreve getirenlere teşekkür etti. Seçimin tek listeyle yapıldığına dikkati çeken Yılmaz, "İnşallah bundan sonra önümüze bakacağız. Gaziantep halkına ve futbol camiasına gönülden teşekkür ediyorum. " dedi.

Gaziantep FK'da başkan belli oldu! Mehmet Büyükekşi sürprizi

'HEDEF YENİ HOCAYI BELİRLEMEK'

Teknik direktör konusuna yerli ve yabancı isimlerle görüştüklerine değinen Yılmaz, "Yeni yönetim kurulundaki arkadaşlarla toplantı yapıp 1-2 hafta içerisinde yeni teknik direktörümüzü belirleyeceğiz. Çalışmalarımız devam ediyor. Sözleşmesi devam eden 18 futbolcumuz var. Bunlara ilaveten de 4-5 kilit oyuncu almayı planlıyoruz. Bu transferleri yapıp kampa dolu başlamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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