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Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor ile Yüz Yüze Geliyor

Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor ile Yüz Yüze Geliyor
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Geçen sezonu geride bırakırken, ev sahibi ekip, iç sahada en az gol yiyen takım unvanını koruyor.

Gaziantep Fk, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Gaziantep Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde çıktığı 32 maçta 42 puan toplayan Güneydoğu temsilcisi, rakip fileleri 41 kez havalandırdı ve kalesinde 45 gol gördü.

Sezonda sahasında oynadığı 16 maçın 10'undan galibiyetle 3'ünden beraberlikle ayrılan Güneydoğu temsilcisi, sadece Galatasaray, Fenerbahçe ve Reeder Samsunspor'a kaybetti.

En az gol yiyen takım

Taraftarı önünde kalesinde 11 gol gören Gaziantep FK, iç sahada en az gol yiyen takım unvanını korudu ve bu maçlarda 22 kez rakip ağları havalandırdı.

Ligde 6. sezonunu geçiren Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor ile 11 kez karşı karşıya geldi.

Bu müsabakalarda rakibine 7 kez kaybeden kırmızı-siyahlılar, 3 maçta galip gelirken 1 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

İki takım arasında oynanan son iki maçı da Alanyaspor, üstün tamamladı.

Gaziantep FK'de Sorescu, Viana, Boateng, Semih Güler ve Ogün Özçiçek, bu maçta kart görmeleri durumunda 36. haftada oynanacak Onvo Antalyaspor karşılaşmasında görev alamayacak.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
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