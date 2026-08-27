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Gaziantep FK, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep FK, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Gaziantep FK, teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde antrenmanlarına devam etti. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren idmanda ısınma, koordinasyon, top kapma ve taktik çalışmalar yapıldı. Kırmızı-siyahlı ekip, yarınki antrenmanın ardından kampa girecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Cumartesi günü sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma çalışmaları ile devam ederken taktik çalışmalar ile son buldu.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Kaynak: AA
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