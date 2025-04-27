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Gaziantep FK, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Gaziantep FK, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki idmanda futbolcular yenileme ve koordinasyon çalışmaları yaptı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.

Gaziantep kulübünün açıklamasına göre teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenmanda Fenerbahçe maçında dün forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcuların koordinasyon çalışması yaptığı idman 19 yaş altı takımıyla oynanan maçla tamamlandı.

Yarını izinli geçirecek kırmızı-siyahlı ekip, 29 Nisan Salı günü Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
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